Trump piccona la Nato | In Afghanistan le truppe restavano lontane dal fronte

Donald Trump ha nuovamente suscitato attenzione con dichiarazioni sulla Nato. In un’intervista a Fox News, l'ex presidente ha affermato che le truppe alleate sono rimaste lontane dal fronte in Afghanistan, criticando la loro partecipazione e il supporto ai militari statunitensi. Le sue parole si inseriscono in un dibattito più ampio sulla collaborazione internazionale e sui ruoli delle alleanze militari in scenari di conflitto.

Mosca: no truppe Nato né Kiev in NatoMosca ribadisce la sua ferma posizione: nessun compromesso sulla presenza di truppe NATO o armi occidentali in Ucraina, né sull’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica.

Prendere la Groenlandia è una piccola richiesta alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenzeIl presidente americano chiede negoziati immediati con i paesi dell'Alleanza atlantica per l'acquisizione dell'isola artica. Se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo. Se diranno di no, ce lo ric ... ilfoglio.it

Groenlandia, basi militari Usa e investimenti: cosa prevede l'accordo tra Trump e NATODonald Trump ha preannunciato l’esistenza di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e all’intera regione artica, di cui avrebbe definito la struttura insieme al segretario generale della ... tg24.sky.it

