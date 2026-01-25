Rivoluzione led al traguardo | ultimi lavori per tagliare la bolletta energetica del 77%
Meldola si prepara a rinnovare il proprio impianto di illuminazione pubblica, adottando soluzioni a LED per ridurre significativamente i consumi energetici. Con interventi finalizzati a tagliare la bolletta del 77%, questa trasformazione mira a rendere l’illuminazione più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Il progetto, in fase di completamento, rappresenta un passo importante verso un’amministrazione più sostenibile e attenta alle risorse.
Sempre più moderno, funzionale, rispettoso dell'ambiente: così sarà l'impianto di illuminazione pubblica di Meldola la prossima primavera. Grazie alla conferma della collaborazione tra il comune e Hera Luce, società benefit di illuminazione pubblica del Gruppo Hera, viene confermata la presenza.
Nuove luci a led. Tagli in bolletta 7 volte il previstoL'introduzione delle luci a LED porta a significativi risparmi energetici e riduzioni delle bollette.
