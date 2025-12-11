Nuove luci a led Tagli in bolletta 7 volte il previsto

L'introduzione delle luci a LED porta a significativi risparmi energetici e riduzioni delle bollette. Recenti revisioni dei contratti di fornitura di energia elettrica hanno consentito di risparmiare 723 Kwh in un anno, un risultato sette volte superiore alle aspettative iniziali. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un consumo più efficiente e sostenibile.

Prima la revisione dei contratti per a fornitura di energia elettrica con risparmi in un anno risparmia 723 Kwh, "sette volte più del previsto". Poi il "relamping", nuove luci a led per la città, altro beneficio dell'accordo con Enel. La riqualificazione dei pali è ormai al 50%. "L'obiettivo è sempre la maggiore efficienza – spiega l'assessora Silvana Brondoni (nella foto), "regista" dell'operazione –. Questo progetto dimostra che è possibile coniugare tecnologia e bollette più leggere. Lavoro che richiede tempo e pazienza, ma non possiamo che guardare ai risultati con la consapevolezza che questo percorso punta a migliorare il patrimonio pubblico".

