Stazione di Salerno completati i lavori del binario 8 | le prime foto

Salernotoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati ultimati i lavori, presso la stazione ferroviaria di Salerno, per la realizzazione del binario 8. Quest’ultimo sarà completamente dedicato alla metropolitana che collegherà  Baronissi con l'aeroporto, con l'eliminazione del semaforo a Torrione. Le corse, dunque, recupereranno dai 7. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

