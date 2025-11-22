Stazione di Salerno completati i lavori del binario 8 | le prime foto
Sono stati ultimati i lavori, presso la stazione ferroviaria di Salerno, per la realizzazione del binario 8. Quest’ultimo sarà completamente dedicato alla metropolitana che collegherà Baronissi con l'aeroporto, con l'eliminazione del semaforo a Torrione. Le corse, dunque, recupereranno dai 7. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
«Dopo il successo delle prime due edizioni, la Stazione Marittima di Salerno si appresta ad accogliere la terza edizione di “Panettone d’Artista”, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, dalle 18 alle 24. L’iniziativa, divenuta un appuntamento - facebook.com Vai su Facebook
Lavori alla stazione di Napoli Centrale: modifiche e cancellazioni di alcuni treni regionali, la mappa dei disagi - Alcuni treni della relazione Napoli Centrale – Salerno – Sapri – Cosenza subiscono cancellazioni parziali nella tratta Napoli C. Secondo salernotoday.it
Napoli: Webuild, oltre 95 per cento lavori completati nella stazione metro Capodichino (4) - Le opere che Webuild ha in corso in Campania rientrano tra i numerosi progetti che il gruppo sta realizzando nel Sud Italia, isole ... Come scrive agenzianova.com
NAPOLI - Webuild, oltre 95% lavori completati nella stazione Capodichino linea 1 metro - La stazione Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, uno dei principali interventi per potenziare la mobilità urbana del capoluogo campano, ha superato il 9 ... Secondo msn.com