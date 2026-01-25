Repubblica | Emergenza totale Con la Juve il Napoli è decimato | 11 assenti

La recente serie di infortuni e assenze ha pesantemente colpito il Napoli, riducendo drasticamente le scelte a disposizione. Con ben 11 giocatori indisponibili, la squadra si trova ad affrontare una situazione di emergenza, complicando la preparazione e la strategia per le prossime sfide. Un contesto difficile che richiede attenzione e adattamento da parte dello staff tecnico e dei giocatori.

"> Il peggio sembra non avere mai fine. Alla vigilia della sfida con la Juventus, l’emergenza del Napoli si aggrava ulteriormente e mette a rischio anche la presenza di Milinkovic-Savic tra i pali. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il portiere azzurro è in forte dubbio per un risentimento muscolare e verrà rivalutato nella rifinitura mattutina in Piemonte. Il Napoli è partito per Torino senza undici giocatori. Mazzocchi è ko per una contusione, Marianucci e Ambrosino non sono stati convocati, e Antonio Conte potrebbe essere costretto a rilanciare subito Meret, appena recuperato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

