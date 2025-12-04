Juventus emergenza totale | sei assenti e una svolta tattica obbligata per sfidare il Napoli

La Juventus si avvicina alla notte del Maradona come una squadra costretta a reinventarsi. Sei indisponibili, due interventi chirurgici nello stesso giorno e una difesa da ricostruire pezzo dopo pezzo: Luciano Spalletti arriva alla sfida contro il Napoli in piena emergenza, con un gruppo che perde certezze e allo stesso tempo è chiamato a trovarne di nuove. Le assenze di Dusan Vlahovic e Federico Gatti, entrambe pesantissime, aprono un fronte tecnico complesso. Intorno a loro si allunga la lista di infortunati: Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik. Una combinazione che spinge il tecnico verso una metamorfosi accelerata, non prevista ma inevitabile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, emergenza totale: sei assenti e una svolta tattica obbligata per sfidare il Napoli

