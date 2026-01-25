Repice sulla Juve | Nel mio spettacolo voglio esprimere un concetto che riguarda anche i bianconeri e la famiglia Agnelli Ecco quale

Nel suo intervento, Repice ha condiviso un pensiero che coinvolge anche la Juventus e la famiglia Agnelli. In un’intervista a Calcionews24, il commentatore ha espresso un concetto che riflette la sua visione sul rapporto tra la squadra e la storica famiglia proprietaria. Un’osservazione che invita a una riflessione più profonda sulla presenza e il ruolo della Juventus nel panorama calcistico italiano.

Repice in un'intervista a Calcionews24 ha parlato anche della Juventus e della famiglia Agnelli. Le parole del giornalista sui bianconeri. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com, Francesco Repice si è soffermato anche sulla Juventus. JUVENTUS – «Sì, vorrei esprimere proprio questo concetto. Non è un caso che la famiglia Moratti abbia fatto grande l' Inter, la famiglia Agnelli la Juventus o la famiglia Sensi la Roma. E io credo sia giusto restituire il calcio a quelli che un tempo noi definivamo "magnati", ma che avevano un'anima come il più "squattrinato" dei tifosi.

