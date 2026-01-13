CORONA | QUALE SIGNORINI! VOGLIO DISTRUGGERE IL SISTEMA CHE HA DISTRUTTO MIO PADRE

Il caso Corona-Signorini, ancora al centro dell’attenzione mediatica, vede diverse emittenti affrontare la questione. Mentre Mediaset mantiene il silenzio, Rai e altre testate televisive analizzano con approfondimento gli sviluppi e le implicazioni di questa vicenda, che coinvolge aspetti personali e sociali. In questo contesto, è importante seguire le notizie con spirito critico e obiettività, per comprendere meglio i fatti e il loro impatto.

Mentre, per ovvi motivi, continua il silenzio di Mediaset sul caso Corona-Signorini, le altre tv e specialmente la Rai ne parlano eccome, dal Tg1 a Giletti. Estratto dell’articolo di Ugo Milano per  Open Online Il vero obiettivo di Fabrizio Corona è Alfonso Signorini o Marina Berlusconi? A chiederselo è Massimo Giletti, conduttore de Lo stato delle cose, che invita ad «andare oltre la lettura banale» delle accuse rivolte dall’ex paparazzo e le relative polemiche. Intervistato dalla trasmissione Rai, Corona ammette che Signorini non è il vero (o unico) obiettivo dei suoi servizi: «Non ho attaccato Signorini perché ce l’ho con lui. 🔗 Leggi su Bubinoblog

