Juve Udinese | solo una squadra ha segnato più rigori dei bianconeri! E c’è un precedente che riguarda…Milik Cos’è successo nel match dello Stadium
Juve Udinese: una squadra ha segnato più rigori del club bianconero! Un precedente riguarda Milik. Cos’è accaduto nel match dello Stadium. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese ha regalato alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma ha anche interrotto un digiuno statistico che durava da quasi due anni. Il rigore trasformato con freddezza da Manuel Locatelli al 68? minuto non ha solo chiuso la partita dello Stadium, ma ha aggiornato i libri di storia recente bianconera, confermando un trend positivo dagli undici metri in questa stagione. Coppa Italia: il rigore mancava dal gennaio 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juventus News 24. . L'analisi a freddo di Paolo Rossi, che commenta il post partita di Juve Udinese 2-0. #juveudinese #juventus #lajuveafreddo #juventusnews24 #coppaitaliafrecciarossa - facebook.com Vai su Facebook
Altro caso #Candreva in #Juve- #Udinese? Ecco cosa è successo al Var sul fuorigioco di David Vai su X
Le pagelle di Juventus-Udinese 2-0: McKennie ingrediente segreto, treno Cabal. L'inesperto Palma naufraga, Zaniolo non punge - I voti ai protagonisti della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia: dominio in lungo e in largo per la Vecchia Signora contro i friulani. Si legge su eurosport.it
Juventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di coppa Italia - Un autogol di Palma nel primo tempo e un rigore di Locatelli nella ripresa valgono il comodo successo sui friulani. Lo riporta repubblica.it
Juventus-Udinese, le statistiche post gara: bianconeri sempre ai quarti da quando gli ottavi di Coppa Italia sono in gara secca - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara del match degli ottavi di Coppa Italia giocato e vinto 2- Scrive tuttojuve.com
Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0. Bianconeri ai quarti: gol e highlights - La Juventus si riprende la scena e lo fa con l’autorità delle grandi sere. Da today.it
La Juventus vince anche in Coppa Italia, Udinese ko allo Stadium: i bianconeri volano ai quarti - Gol nel primo tempo grazie all’autorete di Palma poi Locatelli su rigore la chiude nella ripresa. fanpage.it scrive
Coppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di finale - L'autorete di Palma e il rigore di Locatelli fanno avanzare la Juve: ora la vincente di Atalanta- Scrive msn.com