Juve Udinese: una squadra ha segnato più rigori del club bianconero! Un precedente riguarda Milik. Cos’è accaduto nel match dello Stadium. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese ha regalato alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma ha anche interrotto un digiuno statistico che durava da quasi due anni. Il rigore trasformato con freddezza da Manuel Locatelli al 68? minuto non ha solo chiuso la partita dello Stadium, ma ha aggiornato i libri di storia recente bianconera, confermando un trend positivo dagli undici metri in questa stagione. Coppa Italia: il rigore mancava dal gennaio 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Udinese: solo una squadra ha segnato più rigori dei bianconeri! E c’è un precedente che riguarda…Milik. Cos’è successo nel match dello Stadium