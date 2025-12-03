Juve Udinese | solo una squadra ha segnato più rigori dei bianconeri! E c’è un precedente che riguarda…Milik Cos’è successo nel match dello Stadium

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Udinese: una squadra ha segnato più rigori del club bianconero! Un precedente riguarda Milik. Cos’è accaduto nel match dello Stadium. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese ha regalato alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma ha anche interrotto un digiuno statistico che durava da quasi due anni. Il rigore trasformato con freddezza da Manuel Locatelli al 68? minuto non ha solo chiuso la partita dello Stadium, ma ha aggiornato i libri di storia recente bianconera, confermando un trend positivo dagli undici metri in questa stagione. Coppa Italia: il rigore mancava dal gennaio 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve udinese solo una squadra ha segnato pi249 rigori dei bianconeri e c8217232 un precedente che riguarda8230milik cos8217232 successo nel match dello stadium

© Juventusnews24.com - Juve Udinese: solo una squadra ha segnato più rigori dei bianconeri! E c’è un precedente che riguarda…Milik. Cos’è successo nel match dello Stadium

Altre letture consigliate

juve udinese squadra haLe pagelle di Juventus-Udinese 2-0: McKennie ingrediente segreto, treno Cabal. L'inesperto Palma naufraga, Zaniolo non punge - I voti ai protagonisti della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia: dominio in lungo e in largo per la Vecchia Signora contro i friulani. Si legge su eurosport.it

juve udinese squadra haJuventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di coppa Italia - Un autogol di Palma nel primo tempo e un rigore di Locatelli nella ripresa valgono il comodo successo sui friulani. Lo riporta repubblica.it

Juventus-Udinese, le statistiche post gara: bianconeri sempre ai quarti da quando gli ottavi di Coppa Italia sono in gara secca - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara del match degli ottavi di Coppa Italia giocato e vinto 2- Scrive tuttojuve.com

juve udinese squadra haCoppa Italia, Juventus-Udinese 2-0. Bianconeri ai quarti: gol e highlights - La Juventus si riprende la scena e lo fa con l’autorità delle grandi sere. Da today.it

juve udinese squadra haLa Juventus vince anche in Coppa Italia, Udinese ko allo Stadium: i bianconeri volano ai quarti - Gol nel primo tempo grazie all’autorete di Palma poi Locatelli su rigore la chiude nella ripresa. fanpage.it scrive

juve udinese squadra haCoppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di finale - L'autorete di Palma e il rigore di Locatelli fanno avanzare la Juve: ora la vincente di Atalanta- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Udinese Squadra Ha