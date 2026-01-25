Redo e Attolini la FalkGalileo vola

Nel calcio dilettantistico, ieri si sono disputati dieci anticipi, tra cui la sfida di vertice nel girone B di Promozione tra Masone e United Carpi. La partita, ancora senza reti, ha evidenziato l’equilibrio tra le due squadre, entrambe in zona playoff. Redo e Attolini, la FalkGalileo, sono tra i protagonisti di questa giornata, che conferma l’interesse crescente per il torneo regionale.

Dieci gli anticipi di ieri nei dilettanti. Senza reti la gara d'alta quota del girone B di Promozione tra Masone (35) e United Carpi (38). Uno zero a zero che mantiene i reggiani in orbita playoff. In Prima categoria, nel girone B, respira a pieni polmoni il Quattro Castella (12) che batte con un pirotecnico 3-2 il Real Sala Baganza (20). I matildici agganciano altre due squadre e sperano nella risalita. Gol di Bezzecchi, e doppietta di Guidetti. Per il Real Zuelli e rigore di Rossetti. Nel girone C buon punto del fanalino di coda San Prospero (10) sul campo del Daino Santa Croce (16) che perde un'occasione.

