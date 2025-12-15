© Sport.quotidiano.net - Grassi e Attolini: triplette che valgono l’argento

I triplettisti Grassi e Attolini firmano l’argento di Atletico Bibbiano Canossa e FalkGalileo, entrambe corsare a suon di reti. I matildici di mister Cangiulli espugnano (4-1) Sala Baganza e chiudono l’andata a -1 dalla capolista Team Traversetolo bloccata sul nulla di fatto a Palanzano. Sblocca l’indemoniato Grassi con una deviazione su cross di Chierici, quindi ribatte in porta una conclusione di Artoni e infine ad inizio ripresa firma il suo tris in lob; nel finale punto esclamativo da parte del neo-entrato Appiah. Dilaga (5-2) la FalkGalileo al "Meloni" sulla matricola Novellara e mercoledì la truppa del trainer Genitoni avrà la ripetizione della sfida con la Modenese che, in caso di ulteriore blitz, proietterebbe i falketti a -1 dalla regina Rubierese. Sport.quotidiano.net

