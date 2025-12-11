Calcio dilettanti | squalificato Mirco Cani allenatore del Guastalla fino al 7 gennaio L’arbitra ammette l’errore Tolta la sconfitta alla FalkGalileo

Nel calcio dilettanti, Mirco Cani, allenatore del Guastalla, è stato squalificato fino al 7 gennaio. L’arbitra ha riconosciuto un errore, che ha portato alla revoca della sconfitta della FalkGalileo. Di conseguenza, la partita Modenese-FalkGalileo sarà ripetuta mercoledì prossimo alle ore 20, confermando l’importanza delle decisioni arbitrali nel calcio di livello amatoriale.

L'arbitra ammette l'errore e la partita Modenese-FalkGalileo si dovrà ripetere mercoledì prossimo (ore 20.30). In Prima categoria (girone C) il giudice sportivo ha così accolto il reclamo presentato dal club cittadino che lamentava un errore tecnico da parte della signorina Sara Cimelli (foto) di Piacenza: nel supplemento di referto, il direttore di gara ha riconosciuto di aver fatto riprendere il gioco con un rinvio dal fondo dopo aver ammonito il portiere modenese che aveva tenuto il pallone in mano oltre i 5 secondi consentiti, anziché con un calcio d'angolo a favore della FalkGalileo, così come previsto dal regolamento.

