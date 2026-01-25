Rebecca, una ragazza di 13 anni di Novara, ha partecipato alla quarta edizione di The Voice Kids trasmessa sabato 24 gennaio. La sua presenza nel talent ha attirato l'attenzione, sottolineando il talento emergente di giovani cantanti italiani. La sua esibizione rappresenta un esempio di passione e impegno nel percorso artistico dei giovani talenti del nostro paese.

C'era anche una giovane di Novara tra i protagonisti della puntata di ieri, sabato 24 gennaio, della quarta edizione di The Voice Kids.La sfida canora tra le giovani voci in onda su Rai 1 ha visto la partecipazione della 13enne novarese Rebecca Badaloni, che ha portato sul palco del programma Tv.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Senigallia protagonista a "The Voice Kids" con il 13enne Gabriele Lanciotti, che entra nella squadra di Clementino e Rocco Hunt

Un "Angelo" a The voice kids, il 13enne di Bassano in Teverina incanta tutti | VIDEOIl 13enne Gabriele Angelo Montalva di Bassano in Teverina ha esordito a The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Rebecca, la 13enne di Novara che ha cantato a The Voice Kids; Cross: CdS Cadetti a Pro Patria Milano e Vertovese; Choc nel curling: Romei fuori dalla Nazionale. Al suo posto la figlia del direttore tecnico; The Voice Kids, le squadre e chi è già in finale dopo la terza puntata delle Blind Auditions.

Rebecca, la 13enne di Novara che ha cantato a The Voice KidsLa sfida canora tra le giovani voci in onda su Rai 1 ha visto la partecipazione della 13enne novarese Rebecca Badaloni, che ha portato sul palco del programma Tv La donna cannone di Francesco De ... novaratoday.it

Complottista impara tecniche di sopravvivenza su YouTube e porta figlio 13enne a vivere nei boschi: mortiSo che probabilmente sembro una teorica della cospirazione, ma ci sono complotti folli per portarci via l'anima e l'umanità così scriveva a un amico Rebecca Vance, poche settimane prima di scappare ... fanpage.it

L'Oro di Rebecca - facebook.com facebook