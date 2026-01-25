RBR decimata: la squadra si prepara alla sfida di mercoledì a Rieti, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. La situazione rimane complessa, e l’obiettivo è recuperare energie e forze per affrontare al meglio l’impegno. La partita rappresenta un’opportunità importante, e il team si impegna con determinazione, consapevole delle sfide che lo attendono.

La palla a due di oggi è lontana poco meno di quattro giorni da quella di mercoledì a Rieti e i problemi d’infermeria della Dole restano tali. Qualche miglioramento, spiragli per Robinson, ma la maggior parte dei senior è alle prese con problemi di diverso tipo. L’americano, dato per rientrante già a inizio gennaio e anche nel postpartita di una settimana fa, ci sarà, ma non si sa ancora con quale tipo di utilizzo. "Gerald rientrerà in squadra, sarà nel gruppo partita – dice Sandro Dell’Agnello –, vedremo poi se e quanto giocherà". L’esperto play è assente da quasi tre mesi e sta lavorando assieme alla squadra solo da pochissimo ma, vista la situazione d’emergenza, un suo utilizzo anche solo per 10’ aiuterebbe parecchio tutta la Dole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rbr decimata: spiragli per Robinson: "Vediamo chi torna. Daremo tutto"

