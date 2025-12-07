Olimpia Milano | l’Armani è decimata ma torna al successo
Milano - L’Armani doveva tornare al successo dopo due ko di fila in campionato, si è trovata a dover giocare senza 8 giocatori tra infortuni e influenze, ma con il suo lungo roster ha trovato comunque la quadra giusta per riuscire a piegare la Dolomiti Energia Trento per 94-90. Sono decisive le giocate finali di Zach LeDay, autore di 22 punti e miglior giocatore della partita. Una gara davvero bella per il pubblico presente al Forum nella serata di Sant’Ambrogio alla prima casalinga in campionato di coach Poeta da capo allenatore con lampi di talento di Brooks (17 punti) e Bolmaro (14 punti) a pareggiare quelli del trio incontenibile di Trento formato da Battle-Jones-Steward tutti autori di 16 punti a testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv Dinamo Sassari-Olimpia Milano oggi, Serie A basket: orario, programma, streaming
Olimpia Milano. Investimenti garantiti. La cessione è lontana
Che azione dell' Olimpia Milano ? #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
Baskonia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta alle 20.30 #SkySportBasket #Eurolega Vai su X
Milano, un calendario da brividi per il finale di Eurolega - 8 serate di Eurolega, da qui al 10 aprile, che avranno un peso determinante nella valutazione della stagione dell'EA7 Emporio Armani Milano. Scrive sportmediaset.mediaset.it
L'Olimpia Milano vince a Brescia ed è già in finale scudetto - L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A 2023/2024. Da gazzetta.it
L’Olimpia Milano dopo un supplementare vince a Bologna, è 1-0 sulla Virtus nella finale scudetto - L’Olimpia Milano di Ettore Messina dopo un supplementare ha vinto in casa della Virtus Bologna con il punteggio di 86- Segnala fanpage.it