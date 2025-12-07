Milano - L’Armani doveva tornare al successo dopo due ko di fila in campionato, si è trovata a dover giocare senza 8 giocatori tra infortuni e influenze, ma con il suo lungo roster ha trovato comunque la quadra giusta per riuscire a piegare la Dolomiti Energia Trento per 94-90. Sono decisive le giocate finali di Zach LeDay, autore di 22 punti e miglior giocatore della partita. Una gara davvero bella per il pubblico presente al Forum nella serata di Sant’Ambrogio alla prima casalinga in campionato di coach Poeta da capo allenatore con lampi di talento di Brooks (17 punti) e Bolmaro (14 punti) a pareggiare quelli del trio incontenibile di Trento formato da Battle-Jones-Steward tutti autori di 16 punti a testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: l’Armani è decimata, ma torna al successo