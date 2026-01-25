Quel viaggio prima del tragico gesto Cosa temevano i genitori di Carlomagno

L'articolo approfondisce il difficile momento attraversato dai genitori di Carlomagno, Maria Messenio e Pasquale, prima del tragico gesto. Analizza le loro paure e le circostanze che hanno portato alla decisione estrema, offrendo un quadro sul contesto personale e sociale che ha contribuito a questa drammatica vicenda.

Maria Messenio, ex poliziotta e assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia, e il marito Pasquale Carlomagno, imprenditore edile, si sono tolti la vita impiccandosi nel portico della loro villetta in via Tevere 25, alle porte del paese. La tragedia avviene in un contesto già segnato dall'arresto del figlio Claudio Carlomagno, accusato dell' omicidio della moglie Federica Torzullo. Secondo quanto ricostruito, il suicidio è avvenuto alla vigilia di un nuovo interrogatorio in caserma, per il quale i coniugi erano stati convocati. La pressione mediatica e giudiziaria, ormai insostenibile, sembra aver giocato un ruolo determinante nella loro scelta.

