Ecco le informazioni sullo sci alpino in tv di oggi. La Coppa del Mondo presenta lo slalom speciale maschile a Kitzbuehel con start alle 10:30 e alle 13:30, e lo slalom femminile a Spindleruv Mlyn, con le manche alle 09:30 e alle 12:15. Di seguito orari, startlist e streaming per seguire le gare in diretta.

Sarà totalmente dedicata alle discipline tecniche quella che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom speciale maschile di Kitzbuhel, le due run scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, e lo slalom speciale femminile di Spindleruv Mlyn: in Repubblica Ceca la prima manche partirà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 12:15. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 In Austria l’ottavo appuntamento stagionale tra i pali stretti lascia presagire una gara spettacolare nella quale sono in tanti a poter piazzare lo spunto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, startlist, streaming

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, startlist, streaming

A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, tv, streaming

ALPINO - Gli Aspiranti non scendono dal podio del GPI Oggi nel gigante di San Vigilio di Marebbe è la volta di Piero Molin (Sci Club Cortina)! Classifiche https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2026/01/23/alpino-molin-sul-podio-del-gran-premio-italia-a-sa - facebook.com facebook