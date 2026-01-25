Ecco le informazioni sulle gare di sci alpino di oggi. Lo slalom speciale maschile a Kitzbuehel si svolgerà alle 10:30 e alle 13:30, mentre lo slalom femminile di Spindleruv Mlyn avrà inizio alle 09:30 con la seconda manche alle 12:15. La programmazione sarà disponibile in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati un'occasione di seguire da vicino le prove delle discipline tecniche.

Sarà totalmente dedicata alle discipline tecniche quella che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom speciale maschile di Kitzbuhel, le due run scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, e lo slalom speciale femminile di Spindleruv Mlyn: in Repubblica Ceca la prima manche partirà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 12:15. In Austria l’ottavo appuntamento stagionale tra i pali stretti lascia presagire una gara spettacolare nella quale sono in tanti a poter piazzare lo spunto vincente. Il norvegese Atle Lie McGrath guida con 372 punti una classifica di specialità nella quale i primi cinque sono racchiusi in 42 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, tv, streaming

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streamingEcco le informazioni sulle competizioni di sci alpino di oggi: la startlist della discesa di Kitzbühel e il gigante di Spindleruv Mlyn, con orari, canali TV e opzioni di streaming.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, startlist, streamingScopri gli orari delle prossime gare di sci alpino trasmesse in tv, tra cui la discesa di Kitzbuehel e il gigante di Spindleruv Mlyn.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Tarvisio e Wengen, startlist, canali, streaming; Sci alpino maschile, oggi slalom Wengen: a che ora e dove vederlo in diretta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming; Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in diretta.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, startlist, streamingL'atmosfera diventa sempre più effervescente, sale la temperatura con l'avvicinarsi dell'appuntamento a cinque cerchi. Gli atleti si presentano al ... oasport.it

Tempesta solare senza precedenti in Italia. A che ora e come vedere l'aurora boreale oggiTempesta solare in Italia attesa anche per la notte tra il 20 e il 21 gennaio. L’aurora boreale potrebbe tornare visibile, soprattutto al Nord e in cieli bui e sereni. msn.com

ALPINO - Gli Aspiranti non scendono dal podio del GPI Oggi nel gigante di San Vigilio di Marebbe è la volta di Piero Molin (Sci Club Cortina)! Classifiche https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2026/01/23/alpino-molin-sul-podio-del-gran-premio-italia-a-sa facebook