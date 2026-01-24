Quando lo sci alpino oggi in tv | orari discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn startlist streaming

Scopri gli orari delle prossime gare di sci alpino trasmesse in tv, tra cui la discesa di Kitzbuehel e il gigante di Spindleruv Mlyn. Trova le startlist, le modalità di streaming e tutte le informazioni utili per seguire gli eventi in diretta. Resta aggiornato sui principali appuntamenti della stagione, mentre l’atmosfera si fa più intensa in vista delle competizioni di sci alpino.

L’atmosfera diventa sempre più effervescente, sale la temperatura con l’avvicinarsi dell’appuntamento a cinque cerchi. Gli atleti si presentano al cancelletto di partenza delle prossime gare per rifinire la condizione in vista del momento chiave dell’annata. La Coppa del Mondo di sci alpino catalizza l’attenzione degli appassionati con due gare di grande fascino: in campo maschile si corre la discesa libera di Kitzbuhel, partenza prevista alle 11:30, mentre in campo femminile si gareggia a Spindleruv Mlyn, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

