La rivista Time | Potrebbero essere 30mila i morti in 48 ore di repressione in Iran

Secondo quanto riportato dalla rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran si potrebbero essere verificati oltre 30.000 decessi legati alla repressione delle proteste. Questi dati, ancora non confermati ufficialmente, evidenziano la gravità della situazione e la difficile condizione dei manifestanti nel paese. La situazione resta complessa e in continua evoluzione, richiedendo un’attenta analisi delle fonti e dei sviluppi futuri.

Solo nell'arco delle due giornate dell'8 e 9 gennaio "potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30.000 persone": lo scrive la rivista Time, citando due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano coperti da anonimato. Le fonti hanno riferito che in quei due giorni, un giovedì e un venerdì, le scorte di sacchi per cadaveri sono esaurite e le ambulanze sono state sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. La stima di 30.304 morti, scrive Time, non tiene poi conto dei feriti ricoverati negli ospedali militari deceduti successivamente, o delle vittime in aree dove non sono stati forniti bilanci. 🔗 Leggi su Feedpress.me

