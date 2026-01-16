Mercoledì sera si è disputato il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, rinviato per neve. La capolista Valsanterno ha battuto il Faro, consolidando la posizione in testa alla classifica. Contestualmente, l'Msp ha conquistato una vittoria importante nel derby con il Granamica, salendo al quinto posto. Questi risultati potrebbero segnare un punto di svolta nella corsa alla vittoria finale.

Il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione andato in scena mercoledì sera potrebbe aver messo la parola fine sui giochi per la vittoria finale. Eh sì perché, grazie al successo per 3-1 sul Faro Gaggio ed al concomitante pareggio a reti bianche del Valsetta Lagaro sul campo del Gallo, la capolista Valsanterno può ora godere di ben otto lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Valsetta. In grande risalita è anche l’ Msp che, grazie alla vittoria per 3-0 nel derby esterno con il Granamica, è ora quinto, a pari-merito con Casumaro e X Martiri, e ad un solo punto di distacco dalla quarta della classe Faro Gaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: LE GARE CHE ERANO STATE RINVIATE PER NEVE. La capolista Valsanterno batte il Faro e vola via. Msp, 3-0 nel derby con il Granamica e quinto posto

Leggi anche: Promozione, i recuperi. Il Faro Gaggio ospita la capolista Valsanterno. Felsina, c’è Casumaro

Leggi anche: PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallenta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Campionati dilettantistici: definite le date dei recuperi dopo i rinvii per neve; PROMOZIONE: IL PROGRAMMA ODIERNO DELLA PRIMA DI RITORNO. NEL GIRONE B RINVIATE TUTTE LE GARE.; Under 16 implacabile: splendida la vittoria colta nel big-match con il Parma. Biancoverdi al 9° successo in 9 gare.; Capannelle, riconsegnato l’impianto al Comune. Onorato “Garantiamo continuità occupazionale e sportiva”.

https://www.tuttocampo.it/Basilicata/News/1806940/eccellenza-e-promozione-le-decisioni-del-giudice-sportivo-dopo-le-gare-dell-11-gennaio-2026 facebook