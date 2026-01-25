Le probabili formazioni di Juventus e Napoli in vista della sfida di oggi all’Allianz Stadium vengono analizzate considerando le scelte di Spalletti. L'allenatore napoletano potrebbe confermare il blocco di formazione, mantenendo alcuni interpreti chiave, mentre Conceicao sarà in campo e McKennie potrebbe agire sulla trequarti per garantire equilibrio. Ecco le possibili linee tattiche e le scelte dei due allenatori per questa importante partita.

Probabili formazioni Juve Napoli, Spalletti conferma il blocco col Benfica: Conceicao titolare, McKennie sulla trequarti per dare equilibrio. La Juventus si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più sentiti della stagione con la consapevolezza di aver trovato un assetto solido e convincente. Dopo la brillante prestazione offerta contro il Benfica in Champions League, Luciano Spalletti non ha intenzione di stravolgere la squadra. L’indicazione che filtra dalla Continassa è chiara: avanti con il 4-2-3-1, il modulo che sta garantendo le migliori risposte sul campo. Il tecnico sembra orientato a un solo cambio rispetto all’undici che ha brillato in Europa, una scelta che mira a mantenere alti i ritmi senza perdere gli automatismi acquisiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Napoli: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Leggi anche: Probabili formazioni Juve Cagliari: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Probabili formazioni Juve Cremonese, le possibili scelte di Spalletti per il match dell’Allianz StadiumEcco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, con le scelte di Spalletti per il match all’Allianz Stadium.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Giovane, Anguissa e Lukaku; Le probabili formazioni di Juventus-Napoli (Serie A); Juventus-Napoli: probabili formazioni, dove vederla (Sky o Dazn), orario, arbitro e classifica Serie A.

Probabili formazioni di Juventus-NapoliSi aggiungono infortunati alla già ricca lista di Conte. Milinkovic-Savic è alle prese con un problema muscolare, al suo posto il rientrante Meret. Gutierrez largo a destra con Spinazzola dall'altra p ... sport.sky.it

Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote: dubbi in attacco (Serie A, oggi 25 gennaio 2026)Probabili formazioni Juventus Napoli, oggi domenica 25 gennaio 2026: quote e ultime notizie su moduli e titolari per Spalletti e Conte in Serie A. ilsussidiario.net

AreaNapoli.it. . #Juventus-#Napoli, probabili formazioni. Due dubbi per Conte. In panchina ci sarà il nuovo acquisto Giovane. - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Milan x.com