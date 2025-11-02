Prima Categoria tripletta del solito Granado nel 7-0 al ’Preziosa’ Copparo e Bando ok negli anticipi Portuense al ’Bellini’ col Cotignola

In Prima categoria la scena se la prendono Copparo 2015 e Bando, vittoriose in maniera netta nei due anticipi giocati contro Pontelagoscuro e Codigorese. I rossoblù rifilano un sonoro 7-0 al malcapitato Ponte, confermandosi corazzata del girone a punteggio pieno con 24 punti dopo 8 giornate: i ragazzi di mister Borsari dimostrano una forza incredibile, dominando sul piano del gioco e della solidità, grazie alla tripletta di Granado, cannoniere da tredici reti in campionato e quattordici stagionali, e alle marcature di Rubini, Fornasier, Secli e Bonora. Crisi nera per i biancocelesti di Max Pera, certamente inferiori rispetto agli avversari incontrati ieri, ma mai veramente in partita: e la classifica preoccupa con soli 7 punti conquistati in otto giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

