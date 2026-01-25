Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV (Punto di Scambio Virtuale), è un dato importante per il settore energetico. Al 24 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a circa 0,389 €Smc. Questo indicatore riflette le condizioni di mercato e può influenzare le tariffe e le decisioni di acquisto nel settore del gas naturale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas naturale, rilevato il 24 Gennaio 2026, si attesta a circa 0,389 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo medio giornaliero di 41,33 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (41,33 10,7? 3,86 €Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato minimi intorno a 0,278 €Smc nei primi giorni di Gennaio, il prezzo ha iniziato una progressiva risalita, superando la soglia di 0,389 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

