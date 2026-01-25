Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Da quifinanza.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV (Punto di Scambio Virtuale), è un dato importante per il settore energetico. Al 24 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a circa 0,389 €Smc. Questo indicatore riflette le condizioni di mercato e può influenzare le tariffe e le decisioni di acquisto nel settore del gas naturale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas naturale, rilevato il 24 Gennaio 2026, si attesta a circa 0,389 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo medio giornaliero di 41,33 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (41,33 10,7? 3,86 €Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato minimi intorno a 0,278 €Smc nei primi giorni di Gennaio, il prezzo ha iniziato una progressiva risalita, superando la soglia di 0,389 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas oggi psv quanto vale oggi il gas all8217ingrosso

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 20 gennaio 2026; Allarme Prezzo Gas +30%: l’indice PSV vola a 0,45 €/Smc; Valore PSV dicembre 2025: prezzo gas e confronto 2024; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Giovedì 15 gennaio 2026.

prezzo gas oggi psvGAS & ELETTRICITÀ/ Ecco perché le bollette sono destinate ad aumentare (ancora) in ItaliaIl prezzo del gas è tornato a crescere e anche quello dell'elettricità potrebbe salire ancora: le criticità del sistema energetico non sono state risolte ... ilsussidiario.net

prezzo gas oggi psvBollette, il 2025 segna la svolta per gli italiani: luce e gas tornano a prezzi stabili. Basta brutte sorpreseNel 2025, il grande ritorno del prezzo fisso: l'Osservatorio di Switcho – il servizio 100% digitale e gratuito che aiuta i suoi utenti a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia, assicurazione ... affaritaliani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.