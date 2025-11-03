Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 3 Novembre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 32,22 euroMWh, che corrisponde a circa 0,303 euroSmc (conversione effettuata considerando il fattore 1 MWh = 10,7 Smc). Questo valore rappresenta un riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori che monitorano l’andamento del mercato energetico nazionale. Analisi della tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi di metà ottobre, pur mantenendosi su livelli relativamente stabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

L’obiettivo è “portare benefici sia ai consumatori gas che a quelli elettrici”, spiega il ministro dell'Ambiente durante un question time al Senato - Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Stiamo predisponendo una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV italiano". Segnala rinnovabili.it

Gas: Scornajenchi (Snam), con riduzione spread Psv/Ttf impatto positivo su prezzi - 'Ci auguriamo che essere diversificati da un punto di vista di fornitura e di logistica, con 10 punti di ingresso - borsaitaliana.it scrive

Pichetto, intenzionato a cancellare spread tra Ttf e Psv sul gas - Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin ribadisce l'intenzione di eliminare il differenziale sul prezzo del gas tra la borsa Ttf di Amsterdam e il Punto di Scambio Virtuale ... Come scrive ansa.it