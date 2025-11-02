Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) aggiornato al 31 Ottobre 2025 è pari a 0,303 €Smc. Questo valore è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 32,22 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni, il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato italiano ha mostrato una tendenza leggermente ribassista, con una volatilità contenuta. Dopo aver toccato un massimo relativo di 35,43 €MWh (0,331 €Smc) il 20 Ottobre 2025, il PSV ha registrato una progressiva discesa, attestandosi su valori poco sopra i 32 €MWh (circa 0,30 €Smc) a fine mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

