Power Rangers | Tutto quello che sappiamo sul reboot di Disney+

Il reboot di Power Rangers, prodotto da Hasbro e disponibile su Disney+, sta attirando molta attenzione tra i fan. Questa nuova versione promette di rivisitare la celebre serie con un’attenzione particolare alla narrazione e alla qualità visiva. In questa guida, ripercorriamo tutto quello che si sa finora sul progetto, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulle novità in arrivo.

L'attesa per il nuovo live-action dei Power Rangers targato Hasbro per Disney+ sta raggiungendo livelli altissimi. Sebbene il progetto sia ancora avvolto nel mistero, le recenti indiscrezioni sul cast e sulla trama suggeriscono che non ci troveremo di fronte a un semplice remake, ma a un vero e proprio cambiamento radicale rispetto alla storica serie Mighty Morphin. Un nuovo cast di Rangers: addio a Jason e Kimberly?. FULL DISCLOSURE???? I've only received bits and pieces at the moment, and they're out of order. This appears to be an early rough draft, so details could absolutely change by the final script. Power Rangers: Cosa aspettarsi dal nuovo reboot targato Disney+ Il reboot di Power Rangers su Disney+ promette di portare una nuova vitalità all'amatissima saga, dopo oltre 50 anni di storia. Everything We Know About Power Rangers Is Going To Change With The Disney+ Series Bigger Budget L'assurda storia del Green Rangers: da eroe a ladro Disney+ riaccende i Power Rangers: il reboot che vuole unire passato e futuro Tra nomi in trattativa e visione rinnovata, il progetto Disney+ per rilanciare i Power Rangers.

