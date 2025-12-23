Power Rangers è in arrivo un reboot della serie su Disney+

Sono tantissimi i fan che attendono con ansia nuovi dettagli sul prossimo reboot dei Power Rangers, che arriverà su Disney+. Al momento, l’unica cosa certa è che è in fase di sviluppo e che la regia è affidata agli showrunner di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Qualce dettaglio in più è arrivato grazie a un nuovo aggiornamento sia sul programma di produzione che sul casting della serie, e questi dettagli suggeriscono che la serie potrebbe arrivare prima di quanto sembra. I nuovi dettagli sono forniti dall’insider Jinsakuu, che in passato ha parlato di una serie di progetti legati ai Power Rangers. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

