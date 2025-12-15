Power Rangers | Cosa aspettarsi dal nuovo reboot targato Disney+ ?

Il reboot di Power Rangers su Disney+ promette di portare una nuova vitalità all'amatissima saga, dopo oltre 50 anni di storia. La serie, originaria del Giappone con il nome di Super Sentai, ha conquistato generazioni e ora si prepara a rinnovarsi, offrendo ai fan nuove avventure e personaggi. Ecco cosa ci si può aspettare dal ritorno di questa iconica franchise.

Dopo 50 anni, l’iconica serie giapponese Super Sentai, che ha dato origine ai Power Rangers, sembra giunta al termine. Tuttavia, il futuro del franchise dei Power Rangers è più luminoso che mai: un nuovo reboot è ufficialmente in lavorazione e debutterà su Disney+. Il franchise ha recentemente celebrato il suo 30° anniversario con l’uscita di Power Rangers Cosmic Fury, attualmente l’ultima serie prodotta. Subito dopo, la notizia del nuovo reboot ha acceso l’entusiasmo dei fan, anche se restano ancora molti interrogativi sulla direzione che prenderà la prossima iterazione. La nuova era dei Power Rangers su Disney+. Nerdpool.it

Sta per essere realizzata una nuova serie live-action di ‘POWER RANGERS’ presso Disney+, forse in collaborazione con i produttori di Percy Jackson, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. La serie sarà un reboot che reinventa il franchise per una nuova gener - facebook.com facebook