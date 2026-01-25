Porta delle 5 Terre Migliarina si trasforma | Nuove biglietterie e una sala d’attesa

La stazione di Spezia Migliarina si rinnova per diventare un punto di riferimento per le Cinque Terre. I lavori in corso prevedono l’installazione di nuove biglietterie e di una sala d’attesa moderna, migliorando i servizi offerti ai viaggiatori. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio volto a potenziare l’accessibilità e l’efficienza dell’hub ferroviario, facilitando così la mobilità tra Spezia e le suggestive località delle Cinque Terre.

Trasformare la stazione di Spezia Migliarina nell'hub delle Cinque Terre: è questo l'obiettivo dei lavori di rinnovamento messi in campo nella stazione ferroviaria spezzina, un progetto partito giò con la realizzazione del nuovo binario per il Cinque Terre Express, destinato ora a concludersi con gli interventi attualmente in corso. La riqualificazione della stazione nasce dalla collaborazione tra il Comune della Spezia, Regione Liguria, Rete Ferroviaria Italiana e Gruppo Fs, in risposta alla necessità di potenziare l'offerta turistica legata alle Cinque Terre. Le ristrutturazioni hanno proprio lo scopo di migliorare il sistema dei trasporti cittadino, per gestire in modo più efficace il flusso dei turisti direzionandolo anche verso la stazione di Migliarina, per evitare i sovraffollamenti nella stazione centrale, una questione molto spesso critica soprattutto nei mesi estivi.

