Rifiuti via al ’porta a porta’ Una piccola rivoluzione da Bagnoli a Case Nuove

A partire da quest'anno, Arcidosso introduce il sistema di raccolta porta a porta in alcune aree del territorio comunale, tra Bagnoli e Case Nuove. Questa modifica mira a migliorare l’efficienza e la gestione dei rifiuti, favorendo pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. La riorganizzazione rappresenta un passo importante verso un servizio più efficace e responsabile per tutta la comunità locale.

Arcidosso avvia la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con l’introduzione del sistema porta a porta in alcune zone del territorio comunale. Il nuovo servizio, realizzato dal Comune in collaborazione con Sei Toscana e con l’Autorità di Ambito, partirà da lunedì 19 gennaio e interesserà le località di Bagnoli, Capannelle, Canali e Case Nuove. Si tratta di una piccola rivoluzione nelle abitudini quotidiane. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è migliorare la qualità della raccolta differenziata e aumentare il riciclo dei materiali, superando al tempo stesso alcune criticità emerse negli ultimi anni con il sistema dei cassonetti stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, via al ’porta a porta’. Una piccola rivoluzione da Bagnoli a Case Nuove Leggi anche: Borgo Nuovo e Cep, rimosse 225 tonnellate di rifiuti: "Ora nuove campane per la differenziata e poi il porta a porta" Leggi anche: Enzo Quaranta porta a San Severo la sua “Mia” Piccola Rivoluzione Tour Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rifiuti, via al ’porta a porta’. Una piccola rivoluzione da Bagnoli a Case Nuove - Il passaggio al porta a porta consentirà una maggiore efficienza del servizio e una risposta più puntuale alle segnalazioni dei cittadini. lanazione.it

Calendario raccolta rifiuti porta a porta 2026 - Comune di Selvino Grazie al selvinese Walter Magoni per aver distribuito personalmente i calendari - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.