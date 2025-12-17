Lo sguardo del mondo visto dall’alto | al Museo delle Terre Nuove la mostra di Alex MacLean

Il Museo delle Terre Nuove apre le porte a “Dimorare”, la mostra di Alex MacLean che offre uno sguardo affascinante sul nostro pianeta dall’alto. Inaugurata il 20 dicembre 2025, questa esposizione invita i visitatori ad esplorare paesaggi e città attraverso le straordinarie fotografie dell’artista, rivelando nuove prospettive sulla nostra terra e il modo in cui la abitiamo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre alle ore 18 a l Museo delle Terre Nuove, sarà inaugurata una delle mostre più attese della stagione espositiva: “Dimorare. In viaggio con Alex MacLean”, un progetto fotografico dedicato a uno dei protagonisti assoluti della fotografia aerea internazionale, visitabile fino al 22 marzo 2026. L’esposizione, a cura di Valentina Zucchi, è promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme alla Fondazione MUS.E, con il contributo della Regione Toscana nell’ambito del sostegno ai musei di rilevanza regionale, La mostra rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la città e per il museo, anche per il profondo legame che unisce il lavoro di Alex MacLean alla storia dell’istituzione sangiovannese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

