Pontedellolio Lavalle si dimette dal Consiglio | al suo posto entra Lucia Zaffignani
Tiziana Lavalle si è dimessa dal Consiglio comunale di Pontedellolio per motivi personali. La decisione è stata ufficializzata dall’assemblea nella mattinata di sabato 24 gennaio. Al suo posto, entra Lucia Zaffignani, che prenderà parte alle attività del Consiglio. La variazione rappresenta un cambiamento interno alla rappresentanza amministrativa del Comune.
