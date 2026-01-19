comune pavia giampaolo anfosso si dimette al suo posto entra in giunta alessandro caliandro

Il comune di Pavia comunica che Giampaolo Anfosso si è dimesso dall’incarico di assessore per motivi di salute. Al suo posto, è stato nominato Alessandro Caliandro, che entrerà a far parte della giunta. La decisione è stata ufficializzata oggi, 19 gennaio 2026. La città ringrazia Anfosso per il servizio prestato e dà il benvenuto a Caliandro nella nuova veste.

Pavia, 19 gennaio 2026 - Ha rassegnato oggi le dimissioni per motivi di salute l'assessor e Giampaolo Anfosso. Sessantadue anni, ex insegnante in pensione, Anfosso che era entrato in giunta nel 2024 in quota Pavia a colori per occuparsi di politiche educative, aggregative, sensibilizzazione civica, lavoro, partecipazione e sanità. Spesso attaccato dagli esponenti dell'opposizione che lamentavano la sua assenza in Consiglio comunale, Gipo (è il suo diminutivo) Anfosso non ha mai nascosto d'avere alcuni problemi personali da risolvere. "Ringrazio l’assessore Anfosso - ha commentato il sindaco Michele Lissia - per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’esercizio delle deleghe assegnate». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

