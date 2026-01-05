A gestire le opere di messa in sicurezza della frana di Pisogne sarà la società dell’ingegnere minerario Danilo Coppe, esperto in interventi di demolizione e consulenze forensi. Con un’esperienza consolidata in interventi complessi, Coppe si occuperà del disgaggio della frana di Sonvico, garantendo un intervento professionale e accurato per la tutela della sicurezza pubblica.

Pisogne (Brescia) – A occuparsi del disgaggio della frana di Sonvico di Pisogne sarà la società che fa capo all’ingegnere minerario Danilo Coppe che in passato si è occupata della demolizione del ponte Morandi e della consulenza forense per la strage di Piazza Loggia. Coppe sarà a Pisogne domani per il primo incontro con il sindaco Federico Laini, la giunta e l’ufficio tecnico. Insieme cercheranno di capire i tempi necessari a iniziare le opere per liberare la strada, mettere in sicurezza il versante e tornare alla viabilità ordinaria, interrotta da quando nella notte tra il 27 e il 28 dicembre una parte della montagna ha ceduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frana di Pisogne: chi è il super esperto che si occuperà delle opere di messa in sicurezza

Leggi anche: Fondi per opere pubbliche e messa in sicurezza delle strade comunali

Leggi anche: Frana di Codena verso il ripristino. Uno studio per la messa in sicurezza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Frana di Pisogne: chi è il super esperto che si occuperà delle opere di messa in sicurezza - L’ingegnere minerario Danilo Coppe in passato si è occupato della demolizione del ponte Morandi e della consulenza forense per la strage di Piazza Loggia. ilgiorno.it