Pioltello la commemorazione del disastro ferroviario | Serve responsabilità mai dare per scontata la sicurezza

A otto anni dal tragico incidente ferroviario di Pioltello, si rinnova la commemorazione presso il binario 1 della stazione, con la partecipazione di amministratori, cittadini e forze dell’ordine. L’evento ricorda l’importanza della responsabilità e della tutela della sicurezza, che non devono mai essere considerate scontate. Un momento di riflessione collettiva per mantenere vivo il ricordo e rafforzare l’impegno verso un sistema più sicuro.

Pioltello (Milano), 25 gennaio 2026 – Il ritrovo, come ogni anno da otto a questa parte, al binario 1 della stazione ferroviaria di Pioltello Limito: amministrazione comunale, cittadini, sindaci in fascia tricolore, volontari nelle loro divise, forze dell'ordine. Una corona di fiori bianchi, posata ancora una volta nel silenzio. A otto anni dal tragico 25 gennaio 2018, e dal deragliamento del regionale 10452 di Trenord Cremona-Milano, che provocò la morte di tre persone e 46 feriti, "Pioltello non dimentica". Commemorazione del disastro ferroviario di Pioltello: "Teniamo alta l'attenzione al tema sicurezza" L'unico intervento istituzionale al microfono quello della sindaca Ivonne Cosciotti.

