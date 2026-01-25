Commemorazione del disastro ferroviario di Pioltello | Teniamo alta l' attenzione al tema sicurezza

Otto anni fa, il 25 gennaio 2018, un gravissimo incidente ferroviario a Pioltello costò la vita a tre persone. Questa ricorrenza ci invita a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti ferroviari, per prevenire future tragedie e garantire condizioni più sicure per tutti. Ricordiamo le vittime e l’importanza di interventi continui e efficaci per migliorare il sistema ferroviario.

Sono passati otto anni dal 25 gennaio 2018, quando un treno deragliò nei pressi della stazione di Pioltello provocando la morte di tre donne (Video Andrea Canali). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Commemorazione del disastro ferroviario di Pioltello: "Teniamo alta l'attenzione al tema sicurezza" A Crevalcore la commemorazione del disastro ferroviario della BologninaIl 7 gennaio 2005, a Crevalcore, si verificò un grave incidente ferroviario all’altezza dell’ex stazione di Bolognina, coinvolgendo due treni e causando numerose vittime e feriti. Intervista all'esperta dell'Ingv: "Teniamo alta l’attenzione"In un’intervista a ForlìToday, Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Ingv, ha sottolineato l’elevata pericolosità sismica della zona interessata dai recenti eventi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Le prime ipotesi sulle cause del disastro ferroviario in Spagna; A otto anni dalla tragedia si rinnova il ricordo delle vittime del disastro ferroviario; Incidente ferroviario in Spagna, il messaggio della sindaca di Pioltello, Cosciotti: Sicurezza è un diritto; Scontro tra treni in Spagna, la sindaca di Pioltello: Qui 8 anni fa il deragliamento, lo ricordo con angoscia. La commemorazione del disastro ferroviario di Pioltello: «Ogni volta che ricordo ci sto male»Sono passati otto anni dal 25 gennaio 2018, quando un treno deragliò nei pressi della stazione di Pioltello provocando la morte di tre donne. Ad aprire la cerimonia di commemorazione la sindaca di Pio ... msn.com La diretta video da Pioltello: la commemorazione del disastro ferroviarioPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it Nove anni da Rigopiano, cerimonie di commemorazione in Abruzzo. Anche a Chieti e Montesilvano, oltre al luogo del disastro #ANSA - facebook.com facebook Nove anni da Rigopiano, cerimonie di commemorazione in Abruzzo. Anche a Chieti e Montesilvano, oltre al luogo del disastro #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.