A Crevalcore la commemorazione del disastro ferroviario della Bolognina

Il 7 gennaio 2005, a Crevalcore, si verificò un grave incidente ferroviario all’altezza dell’ex stazione di Bolognina, coinvolgendo due treni e causando numerose vittime e feriti. Questa data rimane un momento di riflessione e memoria per la comunità locale, che ricorda l’importanza della sicurezza nel settore ferroviario e il valore della solidarietà in momenti di crisi.

Il 7 gennaio del 2005, all'altezza dell'ex stazione di Bolognina di Crevalcore, ci fu un terribile incidente tra due treni. A causa dell'impatto morirono diciassette persone e ottanta rimasero ferite. Erano le ore 12.53 quando un interregionale proveniente da Verona e diretto a Bologna

