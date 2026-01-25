Pesaro addio a MediaWorld chiuderà a fine marzo | Spazi troppo grandi

A Pesaro, MediaWorld chiuderà i propri negozi a fine marzo, a causa di spazi troppo ampi e difficoltà di sostenibilità. La notizia ha colto di sorpresa i 16 dipendenti, che si trovano di fronte a un’inaspettata fine dell’attività. La decisione riflette le sfide del settore retail e le trasformazioni del mercato, portando a una fase di incertezza per i lavoratori e la comunità locale.

PESARO - L’hanno definita, senza giri di parole, una doccia fredda. D’altronde le parole vengono a mancare quando 16 dipendenti scoprono, all’improvviso, che non torneranno più al lavoro nel giro di due mesi e mezzo. Ed è quello che è accaduto ai lavoratori del mega-store di MediaWorld, la cui insegna rossa campeggia su strada Montefeltro da 25 anni. La volontà dell’azienda, infatti, è di chiudere il punto vendita di prodotti tecnologici a fine aprile perché, sostanzialmente, non più economicamente vantaggioso. Una sorte che accomuna Pesaro a Forlì, dove i dipendenti che si ritrovano a temere per il futuro sono invece 8. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendentiMediaworld di Pesaro chiuderà entro il 30 aprile, come comunicato dalla proprietà Mediamarket durante un incontro con i sindacati.

