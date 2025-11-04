A fine novembre chiuderà lo storico supermercato di Via Tirandi a Brescia
La notizia è stata ufficializzata dal sindacato Fisascat Cisl sulle pagine di Bresciaoggi, il primo a riportarla: entro la fine di novembre chiuderà i battenti lo storico supermercato di Via Milziade Tirandi a Brescia, in zona San Bartolomeo, un presidio di prossimità per i residenti (soprattutto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In un fine settimana di sport e divertimento oggi, domenica 2 novembre, si è chiusa l’edizione 2025 del Saggio delle Scuole e del Campionato delle Scuole, l'evento federale con il più alto numero di edizioni dall’esordio nel 1947 ad oggi. Nel SAGGIO DELLE - facebook.com Vai su Facebook