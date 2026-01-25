Dopo la 18ª giornata di Superlega, Perugia mantiene la testa della classifica grazie alla vittoria nel big match contro Trento. Verona, che ha espugnato Cisterna, si mantiene in scia agli umbri, mentre Trento resta in ritardo in classifica. La competizione si conferma aperta tra queste squadre, con una lotta intensa per le prime posizioni.

Perugia vince il big match con Trento e mantiene la testa della classifica dopo la 18ma giornata di campionato che sancisce la fuga a due con Verona che espugna Cisterna e resta in scia agli umbri e invece Trento che resta attardato. In alto, appunto, Sir Susa Scai Perugia conferma la propria leadership superando Itas Trentino nello scontro diretto del Pala Barton Energy, mantenendo tre punti di margine su Verona e staccando proprio Trento, ora terza e più distante dalla coppia di testa. Alle spalle, Allianz Milano sfrutta il fattore campo per piegare Cucine Lube Civitanova, confermando solidità e capacità di gestione nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia vince il big match della 18ma di Superlega con Trento e resta prima, ma Verona resiste

