Superlega Civitanova–Perugia e Trento–Milano i big match del 17mo turno

La 17ª giornata di Superlega propone due incontri di rilievo: Civitanova-Perugia e Trento-Milano. Dopo un turno infrasettimanale caratterizzato da conferme e sorprese, tra cui la vittoria di Modena, il campionato si avvia verso un finale di stagione ancora incerto. Questi match rappresentano un momento importante per le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni in classifica e a definire le strategie future.

Doppia super sfida nella 17ma giornata di Superlega in programma nel week end a chiusura di una settimana molto intensa con il turno infrasettimanale dove sono arrivate conferme ma anche qualche sorpresa come la sconfitta di Trento sul campo di una Modena sempre più protagonista ad alto livello. Il turno propone sei gare distribuite su due giorni, con riflettori puntati soprattutto sulla sfida dell' Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, ma con grande attenzione anche al confronto della BTS Arena tra Itas Trentino e Allianz Milano. Civitanova arriva a questo appuntamento dopo una settimana estremamente positiva.

