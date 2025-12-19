Superlega Piacenza-Verona il big match della prima di ritorno! Derby a Padova per Trento Civitanova in campo a Cuneo

La prima giornata di ritorno si apre con grandi sfide e sorprese all’orizzonte. Piacenza e Verona si affrontano nel big match, mentre a Padova va in scena il derby tra Trento e Civitanova. Quattro incontri domenicali promettono emozioni e possibili colpi di scena, rendendo questo weekend di pallavolo imperdibile. Prepariamoci a un inizio di seconda parte di stagione ricco di tensione e suspense.

© Oasport.it - Superlega, Piacenza-Verona il big match della prima di ritorno! Derby a Padova per Trento, Civitanova in campo a Cuneo Piacenza-Verona big match in anticipo e poii quattro incontri domenicali che possono riservare sorpresa: inizia così tra sabato e domenica la prima. Il turno arriva in un momento particolare della stagione, con Perugia che ha già assolto il proprio impegno superando Monza nell'anticipo, complice la contemporanea partecipazione al Mondiale per Club in Brasile, dove gli umbri hanno centrato l'accesso alle semifinali. Una vittoria che consente alla formazione di Giannelli e compagni di conservare la vetta, mettendo pressione a tutte le inseguitrici chiamate ora a rispondere sul campo. Il primo incrocio del weekend mette subito sul piatto una sfida ad alta intensità come Piacenza–Verona, confronto diretto tra due squadre che occupano stabilmente la zona alta della classifica.

