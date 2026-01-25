Perugia sotto la lente | la droga il sesso la sanità e le tasse

Perugia sotto la lente presenta una nuova sezione, Dossier, accessibile tramite abbonamento. Questa iniziativa offre approfondimenti su temi come droga, sesso, sanità e tasse, attraverso reportage, storie e inchieste. Un modo per conoscere più da vicino le realtà e le questioni che interessano la città, con un approccio serio e documentato. PerugiaToday si conferma così come punto di riferimento per un'informazione accurata e approfondita.

PerugiaToday ha inaugurato Dossier, una sezione nuova, accessibile tramite un abbonamento che permetterà di leggere reportage, storie, inchieste, approfondimenti.

