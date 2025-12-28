La sanità sotto la lente Case di comunità in arrivo ma non ci sono infermieri
Sanità in Brianza sotto la lente dei sindacati, dai cantieri in dirittura d’arrivo alla mancanza di personale. Cisl fa il punto: Case di comunità con lavori agli sgoccioli ad Agrate, Bellusco e nel capoluogo, ospedali di comunità in vista a Monza, Giussano e Limbiate. La cartina della riforma territoriale va ampliandosi, ma restano i nodi da sciogliere fra liste d’attesa e qualità, "le iscrizioni degli infermieri all’università sono crollate, ma il fabbisogno di operatori cresce". "A 5 anni dalla pandemia si è fatto molto, ma per ridisegnare un modello di sanità più vicino ai cittadini resta tanto da fare – dice Michela Guzzi del dipartimento Welfare della Cisl provinciale –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
