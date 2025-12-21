Chivu Inter le scelte sotto la lente | la strategia dietro la Supercoppa persa ai rigori

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu Inter analizza le decisioni prese durante la semifinale di Supercoppa, con particolare attenzione alla gestione dei minuti, alle sostituzioni e alla scelta dei rigoristi. Questi elementi riflettono una strategia precisa messa in atto dalla squadra, che merita di essere valutata nel dettaglio.

Inter News 24 Chivu Inter, le decisioni nella semifinale di Supercoppa: la gestione dei minuti, i cambi e la scelta sui rigoristi spiegano una strategia. All’indomani dell’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, maturata ai calci di rigore, il dibattito in casa Inter si è concentrato soprattutto sulle scelte di Cristian Chivu. Una lettura più approfondita, però, aiuta a comprendere la logica seguita dal tecnico nerazzurro. Come sottolineato dalla La Gazzetta dello Sport, per interpretare le decisioni di Chivu bisogna guardare oltre la singola partita e proiettarsi verso il calendario fitto che attende l’Inter tra fine dicembre ed Epifania. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter le scelte sotto la lente la strategia dietro la supercoppa persa ai rigori

© Internews24.com - Chivu Inter, le scelte sotto la lente: la strategia dietro la Supercoppa persa ai rigori

Leggi anche: Bologna Inter, la beffa nel deserto e l’eliminazione: una Supercoppa persa tra errori e rigori

Leggi anche: Trevisani analizza la Supercoppa: «Bologna Inter pazza, ai rigori ha sbagliato di più la squadra di Chivu»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia; Inter, Chivu: Lautaro potrebbe giocare anche sotto punta; Supercoppa, Italiano: Orgogliosi di essere qui, torna Immobile. Sull'Inter di Chivu...; Supercoppa, il programma dell’Inter: Chivu, novità rispetto a Inzaghi. Scelta la formazione.

chivu inter scelte sottoInter, Chivu: “Calhanoglu fuori? Non volevo rischiare! Akanji e Lautaro out, vi spiego. Sui rigori…” - Serata amara per l'Inter, i nerazzurri cadono ai calci di rigore contro il Bologna. fantamaster.it

chivu inter scelte sottoBologna-Inter, formazione e cambi discutibili? Perché Chivu ha fatto quelle scelte - Il focus sulle decisioni adottate dall'allenatore nerazzurro per la semifinale di Supercoppa italiana di ieri sera persa ai rigori dall'Inter ... msn.com

chivu inter scelte sottoInter, Chivu: la sentenza su arbitri e VAR dopo il rigore su Bisseck, le accuse dei tifosi - Chivu analizza l’eliminazione dell’Inter contro il Bologna in Supercoppa: niente polemiche sugli arbitri, difesa delle scelte e fiducia nella rosa dopo i rigori. sport.virgilio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.