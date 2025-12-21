Chivu Inter le scelte sotto la lente | la strategia dietro la Supercoppa persa ai rigori

Chivu Inter analizza le decisioni prese durante la semifinale di Supercoppa, con particolare attenzione alla gestione dei minuti, alle sostituzioni e alla scelta dei rigoristi. Questi elementi riflettono una strategia precisa messa in atto dalla squadra, che merita di essere valutata nel dettaglio.

Inter News 24 Chivu Inter, le decisioni nella semifinale di Supercoppa: la gestione dei minuti, i cambi e la scelta sui rigoristi spiegano una strategia. All’indomani dell’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, maturata ai calci di rigore, il dibattito in casa Inter si è concentrato soprattutto sulle scelte di Cristian Chivu. Una lettura più approfondita, però, aiuta a comprendere la logica seguita dal tecnico nerazzurro. Come sottolineato dalla La Gazzetta dello Sport, per interpretare le decisioni di Chivu bisogna guardare oltre la singola partita e proiettarsi verso il calendario fitto che attende l’Inter tra fine dicembre ed Epifania. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, le scelte sotto la lente: la strategia dietro la Supercoppa persa ai rigori Leggi anche: Bologna Inter, la beffa nel deserto e l’eliminazione: una Supercoppa persa tra errori e rigori Leggi anche: Trevisani analizza la Supercoppa: «Bologna Inter pazza, ai rigori ha sbagliato di più la squadra di Chivu» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia; Inter, Chivu: Lautaro potrebbe giocare anche sotto punta; Supercoppa, Italiano: Orgogliosi di essere qui, torna Immobile. Sull'Inter di Chivu...; Supercoppa, il programma dell’Inter: Chivu, novità rispetto a Inzaghi. Scelta la formazione. Inter, Chivu: “Calhanoglu fuori? Non volevo rischiare! Akanji e Lautaro out, vi spiego. Sui rigori…” - Serata amara per l'Inter, i nerazzurri cadono ai calci di rigore contro il Bologna. fantamaster.it

Bologna-Inter, formazione e cambi discutibili? Perché Chivu ha fatto quelle scelte - Il focus sulle decisioni adottate dall'allenatore nerazzurro per la semifinale di Supercoppa italiana di ieri sera persa ai rigori dall'Inter ... msn.com

Inter, Chivu: la sentenza su arbitri e VAR dopo il rigore su Bisseck, le accuse dei tifosi - Chivu analizza l’eliminazione dell’Inter contro il Bologna in Supercoppa: niente polemiche sugli arbitri, difesa delle scelte e fiducia nella rosa dopo i rigori. sport.virgilio.it

Sandro #Sabatini duro contro #Chivu: errore evidente! #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #sandrosabatini #supercoppaitaliana - facebook.com facebook

Inter, maledizioni rigori: non vince dal 2017. La reazione di Chivu x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.