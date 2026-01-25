Perrot vince a Nove Mesto e si prende la Coppa | Giacomel 11° Hofer splendido quinto

Perrot si aggiudica la gara di Nove Mesto nella mass start maschile, conquistando anche la leadership della Coppa del Mondo. Giacomel, penalizzato dagli errori al tiro, termina al 11° posto, mentre Hofer si distingue con un ottimo quinto. La competizione ha evidenziato le difficoltà tecniche dei concorrenti e ha segnato un punto di svolta nella classifica generale.

Il francese trionfa nella mass start maschile e strappa la leadership della Coppa del Mondo a Tommaso Giacomel, penalizzato dagli errori al tiro. Ottima prova di Lukas Hofer, quinto e qualificato per la mass start olimpica. Alle spalle del vincitore si piazza lo statunitense Campbell Wright, autore di una prova solida con un solo errore al tiro e un distacco finale di 9 secondi.

LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: tappa e maglia per Perrot, Hofer ottimo quinto. Giacomel limita i danni sugli sciSegui in tempo reale la gara di biathlon maschile a Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su classifica, prestazioni e risultati.

LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generaleSegui la diretta live dello Short Individual di Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su Hofer, Giacomel e Perrot.

