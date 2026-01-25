Perrot vince a Nove Mesto e si prende la Coppa | Giacomel 11° Hofer splendido quinto
Perrot si aggiudica la gara di Nove Mesto nella mass start maschile, conquistando anche la leadership della Coppa del Mondo. Giacomel, penalizzato dagli errori al tiro, termina al 11° posto, mentre Hofer si distingue con un ottimo quinto. La competizione ha evidenziato le difficoltà tecniche dei concorrenti e ha segnato un punto di svolta nella classifica generale.
Il francese trionfa nella mass start maschile e strappa la leadership della Coppa del Mondo a Tommaso Giacomel, penalizzato dagli errori al tiro. Ottima prova di Lukas Hofer, quinto e qualificato per la mass start olimpica. Alle spalle del vincitore si piazza lo statunitense Campbell Wright, autore di una prova solida con un solo errore al tiro e un distacco finale di 9 secondi.
LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: tappa e maglia per Perrot, Hofer ottimo quinto. Giacomel limita i danni sugli sciSegui in tempo reale la gara di biathlon maschile a Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su classifica, prestazioni e risultati.
LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generaleSegui la diretta live dello Short Individual di Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su Hofer, Giacomel e Perrot.
Argomenti discussi: Biathlon - Eric Perrot vince l'individuale di Nove Mesto, Lukas Hofer centra il primo podio nella specialità; Hofer sul podio dopo quasi 4 anni, Perrot vince e tallona Giacomel che si autoelimina nell'ultimo poligono; Lukas Hofer sul podio in Coppa del mondo di biathlon 2026: è terzo nell'individuale di Nove Mesto na Morave, i risultati; La stella francese del biathlon vince la 15 km individuale breve a Nové M?sto.
Biathlon, Eric Perrot vince la mass start di Nove Mesto e balza in testa alla generale. Hofer sfiora il podioA Nove Mesto Na Morave (Cechia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, il transalpino Eric Perrot vince la 15 km mass start ... oasport.it
Eric Perrot raddoppia nella mass start a Nove Mesto: Tommaso Giacomel (11°) perde la vetta della generale. Lukas Hofer gran 5°La settimana perfetta di Eric Perrot nella tappa di Nove Mesto: il francese vince anche la mass start senza errori e sfila il pettorale giallo a Giacomel. eurosport.it
Perrot vince a Nove Mesto davanti a Wright e Aspenes, con un super Lukas Hofer quinto e qualificato per le Olimpiadi; Giacomel è 11esimo e rimane in piena lotta per il vertice della generale. Leggi le news: tinyurl.com/bddcb2dm #wearefisi #fisinews #biathlo x.com
Perrot vince a Nove Mesto davanti a Wright e Aspenes, con un super Lukas Hofer quinto che vola alle Olimpiadi; Giacomel chiude 11esimo pagando gli errori al poligono ma resta pienamente in corsa per la vittoria della classifica generale. Leggi le news: http - facebook.com facebook
