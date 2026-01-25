Segui in tempo reale la gara di biathlon maschile a Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su classifica, prestazioni e risultati. Perrot si aggiudica la maglia di leader, mentre Hofer conclude in quinta posizione. Giacomel, nonostante alcune difficoltà sugli sci, riesce a limitare i danni. Restate aggiornati cliccando sul link per la diretta completa e le ultime notizie sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 18.15 15:54 Epilogo beffardo per Tommaso Giacomel, che viene beffato allo sprint dal norvegese Frey e dal ceco Krcmar per un solo decimo. Undicesimo posto per l’azzurro, che limita i danni con un gran ultimo giro. 15:53 Tappa e maglia per Eric Perrot. Il francese domina ed indosserà il pettorale di leader di Coppa del Mondo. Secondo posto per l’americano Wright, che regala il primo podio stagionale al team USA. Completa il podio il norvegese Aspenes. Lukas Hofer ottimo quinto. VINCE ERIC PERROT! 15:52 Che azione di Tommaso Giacomel! Sugli sci va come un treno! L’azzurro è nono e scavalca Krcmar, Jacquelin e Frey. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: tappa e maglia per Perrot, Hofer ottimo quinto. Giacomel limita i danni sugli sci

LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’assalto di PerrotBenvenuti alla diretta testuale del Mass start maschile di Biathlon a Nove Mesto 2026, valido per la Coppa del Mondo 20252026.

LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’attacco di PerrotSegui in tempo reale la gara di biathlon maschile Nove Mesto 2026, con la mass start che vede protagonisti atleti come Giacomel e Perrot.

Biathlon, parte la stagione di 25/26: tutto quello che c'è da sapere

