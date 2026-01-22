LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generale

Segui la diretta live dello Short Individual di Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su Hofer, Giacomel e Perrot. In questa gara, i risultati si sono delineati nelle ultime fasi, influenzando la classifica generale. Rimani con noi per le ultime notizie e aggiornamenti in tempo reale. Ti ringraziamo per averci scelto e ti auguriamo una buona serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.47. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.45: Si chiude qui la gara di Nove Mesto. Hofer si prende la soddisfazione di conquistare il primo podio in carriera nella individuale a oltre 36 anni, interrompendo la serie di 38 gare senza uno zero in questo format per l’Italia. Giacomel, con tre errori nel terzo poligono e quattro complessivi riesce comunque a strappare una decima posizione preziosa per restare in vetta alla classifica generale ma Perrot, oggi meritatissimo vincitore, si avvicina sensibilmente all’azzurro 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generale LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel spreca tutto nel finale! Hofer trova lo zeroSegui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual di Nove Mesto 2026. LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer protagonista, Giacomel in lotta per la vittoriaSegui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual a Nove Mesto 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel alle prese con il format meno congeniale; Samuele Degano 4° e Andrea Zambelli 5° nella short individual di Coppa Italia di biathlon; Biathlon | Coppa Italia | Val di Martello | Short Individual | 17 Gennaio: Oro per Matteo Zanoli; Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streaming. LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: partono bene gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.54: Tre errori al secondo poligono per Samuelsson 18.53: Jacquelin non sbaglia e va ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streamingOggi, giovedì 22 gennaio, prenderà il via la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) inizierà un nuovo ... oasport.it NOVE MESTO, A NOI Ai Giochi di #MilanoCortina2026 manca davvero poco… Ma c’è ancora tempo per un’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon! In Repubblica Ceca, il programma di gare si apre oggi alle 18.15 con la short individuale maschile x.com Biathlon – Nove Mesto, la startlist della short individual maschile: Giacomel con il 42 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.