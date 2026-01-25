Perché per le strade di Milano sono passati i mezzi blindati della polizia del Qatar

Perché i mezzi blindati della polizia del Qatar sono passati per le strade di Milano? Un convoglio di veicoli con la scritta “State of Qatar” e luci lampeggianti ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulla loro presenza in città. Questa visita potrebbe essere legata a eventi ufficiali o accordi diplomatici, ma resta da chiarire il motivo di questa presenza così visibile nel contesto milanese.

Un corteo di mezzi blindati con una scritta sulla carrozzeria che non può passare inosservata, così come i dispositivi luminosi: “State of Qatar”. E i mezzi della polizia di Stato a scortarli. Una scena insolita che ha suscitato curiosità in diversi automobilisti e passanti e ha fatto bloccare il traffico per il tempo necessario al passaggio del dispositivo in alcune zone di Milano. I mezzi, almeno nove, hanno attraversato il centro della città domenica 25 gennaio. Si tratta delle “prove generali” in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che prenderanno ufficialmente il via il prossimo 6 febbraio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza

Olimpiadi Milano-Cortina, mezzi sicurezza Qatar in Corso Sempione

